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وحدات الجيش تسيطر على قرى أم الخلاخيل وضهرة الزرزور والصير ومزارع المشيرفة بريف إدلب

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها ضد تجمعات وبؤر التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي محققة تقدما جديدا وسيطرت على قرى أم الخلاخيل وضهرة الزرزور والصير ومزارع المشيرفة بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.


ونفذت وحدات من الجيش رمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية قبل تقدمها واشتباكها مع التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في قرية أم الخلاخيل بريف إدلب الجنوبي الشرقي.


و انتهت الاشتباكات بالسيطرة على القرية بعد إيقاع خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في صفوف المجموعات الإرهابية وتدمير عدة آليات لها.


واستعادت وحدات من الجيش أمس السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي وذلك بعد أيام من بسط سيطرتها على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة والقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.