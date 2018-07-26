وحدات الجيش تستعيد السيطرة على 14 قرية وبلدة بريفي درعا والقنيطرة

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في المنطقة الجنوبية السيطرة على 14 قرية وبلدة بريفي درعا والقنيطرة بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها كما وسعت نطاق سيطرتها في محيط بلدة جلين في منطقة حوض اليرموك.

وذكر مصدر عسكري أن “وحدات الجيش العربي السوري العاملة في المنطقة الجنوبية واصلت عملياتها القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي وأحكمت سيطرتها على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة وهي البصالة وعين قاضي والمقرز وصيدا الجولان وخان صيدا والحانوت وأبو حارتين وعين ذكر ولوبيد وسد المقرز وبكارغربي ومعدلي وأبو مندارة ورزانية صيدا”.

ولفت المصدر العسكري إلى أن “عمليات وحدات الجيش أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومصادرة أسلحتهم وعتادهم، بينما تقوم وحدات الهندسة بفتح الطرقات بعد تفكيك الألغام وإزالة المفخخات”.

وأفاد مصدر ميداني من أطراف بلدة جلين في وقت سابق اليوم بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات دقيقة انطلاقا من مساكن بلدة جلين ومحيطها بعد تمهيد نارى كثيف ودقيق طال أوكار وتجمعات إرهابيي “داعش” في بلدة جلين في ريف درعا الجنوبي الغربي على اتجاه قرية المزيرعة إلى الشمال منها تبعها اشتباكات قوية لوحدات الجيش مع المجموعات الإرهابية التي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف والقناصات فى محاولة فاشلة لمنع تقدم الوحدات التي وصلت طلائعها إلى أطراف البلدة وشمالها على اتجاه قرية المزيرعة.

وبينت المصدر أن الاشتباكات أدت إلى تدمير تحصينات للإرهابيين ومقتل وإصابة العديد منهم.

ودمرت وحدات من الجيش أمس نقاطا محصنة وأوكارا لإرهابيي “داعش” في محيط قرية تسيل وتل الجموع في منطقة حوض اليرموك وقطعت خطوط إمداد لهم وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وحرر الجيش العربي السوري خلال الأيام القليلة الماضية 42 قرية ومزرعة وبلدة وتلة استراتيجية خلال عملياته المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية في حين تواصل وحدات الهندسة تأمينها ورفع مخلفات الإرهابيين منها لإعادة الحياة الطبيعية إلى ربوعها.



سانا