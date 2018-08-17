وحدات الجيش تدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مركزة على أوكار وتجمعات التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي أسفرت عن قتلى في صفوفها وتدمير عدد من التحصينات والدشم.

وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن رمايات مدفعية نفذتها وحدة من الجيش على نقاط انتشار وتحصن إرهابيي ما يسمى “جيش العزة” في محيط قرية معركبة بالريف الشمالي لحماة أسفرت عن إصابات مباشرة في صفوفهم وتدمير تحصينات لهم.

وقضت وحدات من الجيش أمس على عدد من الإرهابيين على الأطراف الغربية والجنوبية لبلدة اللطامنة بالريف الشمالي لحماة.

وبين المصدر أن الرمايات المدفعية والصاروخية طالت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة بعد رصد عناصر الاستطلاع تحركاتهم ونقاط تجمعهم على أطراف بلدات أم الخلاخيل والخوين وتل مرعي وتل الشيح وفي عدد من القرى على طول الحدود الإدارية الجنوبية الشرقية لإدلب حيث كانت تقوم بتحصينات عبر حفر خنادق ورفع سواتر ترابية وزراعة عبوات ناسفة وغيرها.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات اسفرت عن تدمير التحصينات وإيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

ودمرت وحدات من الجيش أمس عدة اليات دفع رباعي مزودة برشاشات في محيط بلدة سراقب وقضت على أعداد من الإرهابيين في بلدتي الخوين وسكيك بريف إدلب.