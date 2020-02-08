وحدات الجيش تحرر قريتي محاريم وتل كراتين وتلاحق فلول الإرهابيين بريف إدلب الشرقي

تابعت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد مواقع إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المتحالفة معه على محور ريف إدلب الشرقي وحررت قريتي محاريم وتل كراتين وسط انهيارات في صفوف التنظيمات الإرهابية.



وكثفت“وحدات الجيش من ضرباتها ضد مواقع وتحركات التنظيمات الإرهابية المنتشرة على محاور ريف إدلب الشرقي وحررت بعد تهاوي دفاعات الإرهابيين وتحصيناتهم قريتي محاريم وتل كراتين”.

وتابعت“وحدات الجيش عملياتها بملاحقة فلول الإرهابيين وسط حالة من الانهيار في صفوفهم”.



وكانت وحدات الجيش دخلت أمس مدينة سراقب وبدأت بتمشيطها وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين بعد تحرير بلدة آفس وقرى الذهبية وجديدة طلافح وطلافح جلاس بريف إدلب الشرقي.