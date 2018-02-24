وحدات الجيش تحبط هجوماً لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث بالقنيطرة

احبطت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في القنيطرة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوما لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث.





وقال مصدر عسكري أن وحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من “جبهة النصرة” شنوا هجوماً على نقاط عسكرية على محور منشرة الحجر ومشتل الزهور في محيط مدينة البعث.





ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بمقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير الياتهم بينما لاذ من تبقى منهم بالفرار إلى قرية الحميدية التي يتخذونها منطلقا لأعمالهم الإجرامية.



