وحدات الجيش تتابع تقدمها باتجاه طريق حلب-دمشق وتستعيد السيطرة على قرية تل علوش بريف حلب

وسعت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نطاق سيطرتها بريف حلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية تل علوش بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.





نفذت وحدات الجيش خلال الساعات القليلة الماضية عمليات اتسمت بالكثافة النارية والتكتيك المتناسب مع التجمعات السكانية الصغيرة المحاطة بأرض زراعية لتفادي إيقاع ضحايا بين الأهالي أسفرت عن احكام السيطرة على قرية تل علوش بأقصى ريف حلب الجنوبي.





وقامت وحدات الجيش على الفور بتمشيط القرية وتثبيت نقاطها فيها وبدأت بملاحقة الفلول المندحرة لإرهابيي التنظيم التكفيري حيث أوقعت بينهم قتلى ومصابين ودمرت عتادا وذخائر لهم.





وقال مصدرعسكري إن التقدم الجديد الذي حققته وحدات الجيش يجعلها قريبة من اوتستراد حلب /دمشق بنحو 13 كم مؤكدا أن حالة الفوضى والانهيارات التي تسيطر على المجموعات الإرهابية في المنطقة نتيجة خسائرها الكبيرة تقلص الوقت والجهد لوصول القوات المتقدمة إلى الاوتستراد الدولي خلال الساعات القادمة.





وأوضح المصدرأن سيطرة وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس على قرى المشيرفة والطويحنة والحسينية وتل السلطان ومسعدة وتل خارطة وجبل الطويل وتل كلبة بريف ادلب الجنوبي وضعت القوات على بعد 9 كم من مدينة سراقب التي تعد نقطة مهمة على الطريق الدولي بين دمشق وحلب وتبعد 50 كم عن حلب.



