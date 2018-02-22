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وجود بندورة مسرطنة وسامة في أسواقنا.. حقيقة أم شائعة؟!

 

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري نفى وجود بندورة سامة أو مسرطنة، معتبراً ذلك مجرد كلام فيسبوكي لا أكثر ولا أقل، مشيراً إلى أنه للمرة السادسة أثناء وجوده في الحكومة يتم الترويج لهذه الشائعة الكاذبة لغايات غير معروفة، مشدداً على أن البندورة الموجودة محلية بالمطلق وهي تعد من أجود الأنواع عالمياً ومراقبة على نحو جيد يحفظ صحة المواطن ويضمن سلامته، لذا كل ما يقال في هذا الشأن مجرد دعايات لا أساس لها من الصحة.

ولم يختلف رد الجمارك عن وزارتي التجارة الداخلية والزراعة، حيث استغرب مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين هذا الأمر، مشيراً إلى أن دوريات الجمارك عموماً تعمل على القضاء على جميع المنتجات المهربة بما فيها المنتجات الزراعية، وخاصة المؤثرة في المنتجات المحلية، لكن عموماً لا تصل أي إخبارية حول وجود بندورة مهربة من أي مصدر كان.

المصدر: تشرين

 

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