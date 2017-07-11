وجبات خفيفة صحية لمرضى السكري

اختيار الوجبات الخفيفة عامل فعّال في إدارة وضبط نسبة السكر بالدم، إلى جانب تزويد الجسم بالمغذيات المطلوبة. عادة يُنصح مريض السكري بأكل 5 أو 6 وجبات خفيفة ومتوسطة، وتجنّب الوجبات الثقيلة. إليك مجموعة من الوجبات الخفيفة المغذّية التي تحقق الشعور بالشبع، ولا تتسبب في ارتفاع نسبة السكر:

الفواكه الطازجة. إذا كنت من عشاق السكريات يمكنك تناول الفواكه الطازجة وليس المجففة كوجبة خفيفة. يمكنك أيضاً تناول شرائح من الجبن أو كوب لبن (زبادي) قليل الدسم معها.

سموثي. طريقة إضافية للجمع بين الفواكه واللبن (الزبادي) قليل الدسم مع مكعبات الثلج، لتحصل على الفيتامينات والمعادن من الفاكهة، والبروتين والكالسيوم من اللبن.

البيض المسلوق. يمنح أكل البيض شعوراً بالشبع، فالبيضة تحتوي على 7 غرامات من البروتين، إلى جانب المغذيات الدقيقة وفيتامين "د" الذي يحتويه صفار البيض.

الحمّص. من المفيد أكل بعض شرائح الخضروات مثل الجزر أو الخيار مع الحمّص. يمتاز الحمّص بأنه مصدر للبروتين والثوم والليمون (الحامض)، إلى جانب أن حبوب الحمّص لا تسبب ارتفاعاً كبيراً في نسبة السكر.

المكسرات. اللوز من أفضل المكسرات لمريض السكري، كما أن المكسرات بشكل عام مصدر رائع للدهون المفيدة للقلب والدماغ، والمعادن مثل الزنك والكالسيوم والنحاس، والألياف. لا تُفرط في أكل المكسرات ولا تهملها لأنها مفيدة للغاية.

شوربة الدجاج. تمتاز شوربة الدجاج والخضار بأنها مصدر رائع للفيتامينات والمعادن.

شرائح الديك الرومي. تناسب هذه الوجبة الخفيفة عندما تقوم بنشاط بدني، فالديك الرومي يمنح شعوراً بالشبع، وهو غني بالبروتينات، وقليل الدهون والكولسترول إلى أبعد حد.ِ