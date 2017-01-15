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وثيقتان وتوقيع 31 فصيلاً

نشر الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم» وثيقتين وقع عليهما ممثلون عن 31 فصيلاً مسلحاً، إضافة إلى ما يسمى «الحكومة المؤقتة» وعدد من المستقلين، بعد لقاءات أنقرة.
وتضمنت الورقة الأولى الصادرة عن الاجتماع 4 بنود لشروط الميليشيات للذهاب إلى مؤتمر «أستانا»، فيما جاءت الورقة الثانية بأسماء الميليشيات التي شاركت في الاجتماعات. وظهر في الورقة الثانية من الاتفاق أن ميليشيات مسلحة وأهمها «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«تجمع فاستقم»، وقعت على هذه الوثيقة، في حين تحفظ ممثلو ميليشيات أخرى، وهي «فيلق الشام»، و«جبهة أهل الشام» و«أحرار الشام»، بالإضافة إلى «حركة بيان»، والمستقلون، عن وضع توقيعهم عليها.
وحسب الورقة الأولى، تتمحور شروط الميليشيات حول ضمان الوقف الشامل لإطلاق النار في سورية، ليشمل مناطق وادي بردى وجنوب دمشق ومحجة في درعا والغوطة الشرقية وبيت جن والقلمون الشرقي والرستن وتلبيسة، والساحل وبعض المناطق الأخرى.
وأشارت الورقة إلى أنه بعد مرور 48 ساعة على التزام الجيش السوري وحلفائه بوقف إطلاق النار، ستقدم الميليشيات المسلحة أسماء أعضاء الوفود التي يمكن أن تشارك في محادثات «أستانا». واشترطت أيضا، نشر مراقبين دوليين خلال الأيام العشرة القادمة، على خطوط التماس، قبل ذهاب الوفود إلى «أستانا».
أما البند الرابع في الوثيقة، فيطالب بموافقة الضامنين على هذه الآلية في تصريح رسمي يؤكد ضم المناطق المذكورة للهدنة.

وكالات

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