وثيقة: 12 مليار دولار نفقات أمريكا في الحرب على سوريا 2014-2018

في شهادة مكتوبة له امام الكونغرس الامريكي، قال السفير الامريكي السابق في دمشق، الإرهابي روبرت فورد، أن نفقات الحكومة الأمريكية على مشروع الفوضى الخلاقة في سوريا بلغت 12 مليار دولار خلال السنوات من 2014 إلى 2018. كلام فورد جاء ضمن حملة لطلب حوالي مليار دولار إضافية للمشروع. ونصح فيها الحكومة الأمريكية بالتوقف عن دعم نشاطات الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا لأن السوريين اللاجئين في المناطق الآمنة يستفيدون منها، فهي تعتبر بالنسبة له مساعدة للأسد.

في نفس الجلسة دعا عدد من المتحدثين إلى غزو سوريا عسكريا، والانضمام إلى اسرائيل في قصف الأراضي السورية، وادعوا أن الدور الأمريكي هو المسؤول عن اندحار داعش في سوريا.



نص الشهادة من موقع الكونغرس الأمريكي: http://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20180206/106832/HHRG-115-FA13-Ws…(link is external)

فيديو الشهادة في موقع الكونغرس الأمريكي: https://foreignaffairs.house.gov/hearing/subcommittee-hearing-syria-way…