وثيقة لمديري الأوقاف والتعليم الشرعي بشأن مكافحة الفكر التكفيري

أصدر المؤتمر السنوي العام العاشر لمديري الأوقاف والتعليم الشرعي في سورية أمس وثيقة تقييم مراحل الخطاب الديني السوري ومكافحة الفكر التكفيري المتطرف، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار وثيقة خلال عشر سنوات لتكون أساساً لتطوير هذا الخطاب.

وشدد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد خلال اختتام المؤتمر، وفق وكالة «سانا» على أهمية تطوير الخطاب الديني والتعليم الشرعي باعتباره ضرورة ملحة لمواكبة العصر ومواجهة المشروع التكفيري الظلامي ومحاربة الفكر التكفيري.

ولفت إلى الدور الكبير الذي يقوم به الفريق الديني الشبابي في المحافظات من خلال إظهار سماحة الدين الإسلامي والتصدي للفكر المتطرف ولاسيما في صفوف الأجيال الناشئة والشابة وتحصينها فكرياً ووجدانياً لكونها تشكل عماد المجتمع والحامل الأساسي للفكر والمعرفة.

وأكد السيد ضرورة معالجة العقبات التي تواجه استثمار العقارات الوقفية ورفع سويته من خلال وضع خطط استثمارية.

وقال: إنه «تم إصدار وثيقة تقييم مراحل الخطاب الديني السوري ومكافحة الفكر التكفيري المتطرف «حقائق وطموحات» وهي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار وثيقة خلال عشر سنوات لتكون أساساً لتطوير الخطاب الديني في سورية»، مبيناً أن الإصلاح الديني يرتكز على الفهم العميق للنصوص وعدم تسطيح العقل والتركيز على الجانب الأخلاقي والحوار مع المخالفين بالرأي والجمع بين التجديد والأصالة.

ولفت المشاركون إلى أنه تم إطلاق 5260 دورة تدريبية للأئمة والخطباء والقائمين بالشعائر الدينية في إطار الخطوات العاجلة في إصلاح وتطوير الخطاب والاعتماد على الانفتاح الحضاري الاجتهادي وطرح قضايا الأسرة والطفل والمرأة.

وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر البدء بعمل مركز إرشاد للتأهيل التخصصي الذي افتتح مؤخراً والتركيز على دور الشباب الوطني الفاعل والمبادر في العمل الديني والاستمرار في تنفيذ الدورات التوجيهية التأهيلية التخصصية والاهتمام بقضايا الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً.

وكالات