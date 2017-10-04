وبعد 26 عاماً سوق الهال في السويداء.. ينتظر!!

بعد مرور أكثر من 26 عاماً على الاكتتاب من قبل المسجلين، لم يزل مشروع سوق الهال بالسويداء خارج دائرة الاستثمار الفعلي، حيث بُدئ العمل به منذ عام 1991.

رغم البدء بدراسات المشروع واستملاك عقاراته منذ العام 1985 إلا أن المشكلات العقارية والاستملاكات وقفت حجر عثرة بوجه التطبيق الفعلي الذي لم يرَ النور إلا مع بداية العام 2016.‏