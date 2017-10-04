وبعد 26 عاماً سوق الهال في السويداء.. ينتظر!!
بعد مرور أكثر من 26 عاماً على الاكتتاب من قبل المسجلين، لم يزل مشروع سوق الهال بالسويداء خارج دائرة الاستثمار الفعلي، حيث بُدئ العمل به منذ عام 1991.
رغم البدء بدراسات المشروع واستملاك عقاراته منذ العام 1985 إلا أن المشكلات العقارية والاستملاكات وقفت حجر عثرة بوجه التطبيق الفعلي الذي لم يرَ النور إلا مع بداية العام 2016.
بلغت الأموال التي تم إنفاقها على مشروع سوق الهال لنهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي /107/ ملايين ليرة سورية. ووفقاً لرئيس مجلس مدينة السويداء المهندس “وائل جربوع” بلغ عدد المقاسم حوالي /143/ مقسماً تم توزيعها على المكتتبين، و تم تخصيص عدد من مؤسسات الدولة بعدد من هذه المقاسم لاسيما التي يقتصر عملها على الخضار والفواكه كالخزن والتسويق وغيرها من الدوائر.
ويضيف “جربوع” إن الأعمال التي تم إنجازها في السوق هي: إنجاز دراسة فنية وهندسية ومالية تتضمن كل الشروط اللازمة لإنجاز المشروع من قبل جامعة دمشق عام 2004، وتنفيذ الطريق التخديمية الترابية مع تسوية منسوب الأرض داخل موقع المشروع، كما أنجزت الشركة العامة للبناء والتعمير أعمال حفر وصب قواعد الخزان والبراد في موقع المشروع إذ وصلت نسبة الإنجاز المادي على الهيكل بدون إكساء إلى 90%.
ونفذ المجلس خطوط الصرف الصحي والمطري الرئيسية والفرعية، وترحيل ردميات وصخور، وتسليم موقع العمل لغرفة تجارة وصناعة السويداء، كما تم رفع طلب إعانة بقيمة 60 مليون ليرة لتنفيذ شبكات الماء والكهرباء.
المصدر : الثورة – جودت غانم
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