والدة شهيد تشتكي طرد رئيس جمعية خيرية لها في القامشلي

اشتكت السيدة وضحة عباس اليوسف، والدة الشهيد أسيد محمد اليوسف، من أهالي بلدة خربة عمو بريف القامشلي شمالي الحسكة من قيام رئيس جمعية خيرية بالقامشلي بطردها أمام الناس ورفضه إعطاءها مخصصاتها ( السلة الغذائية ).



وفي التفاصيل، قالت السيدة وضحة اليوسف، 64 عاما: إن”رئيس مجلس بلدة خربة عمو اتصل بهم هاتفياً ليبلغهم بالذهاب إلى مقر جمعية “سوريا الأمل” في مدينة القامشلي لاستلام السلة الغذائية المخصصة لذوي شهيد والتي يتم توزيعها كل شهرين أو ثلاثة اشهر”.



وتابعت السيدة وضحة “بعد انتظار استمر من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الخامسة عصراً من يوم الأربعاء، 19 حزيران، أمام مقر الجمعية، لم يتم تسليمي السلة الغذائية، رغم أنه تم تسليم عدد كبير من السلال لأشخاص آخرين من غير ذوي الشهداء”.



وأردفت “بعد كل ساعات الانتظار وفي الجو الحار، خرج رئيس جمعية “سوريا الأمل” المدعو “أبو جوليان”، حيث استفسرت منه عدم تسلّمي السلة الغذائية حتى الآن، وقلت له أنا والدة الشهيد أسيد اليوسف، فقال لي بالحرف الواحد ( وإذا والدة شهيد أنا شطبت اسمك وامشي من هون)” .



بدوره، أوضح عقبة اليوسف (شقيق الشهيد) أن “والدته تعيش حالة من الحزن والدموع لم تفارق عينيها منذ عصر الأربعاء نتيجة الموقف المحرج الذي وضعت فيه، بعد طرد رئيس الجمعية التي تدّعي أنها خيرية لها أمام الناس”.



وأوضح اليوسف أنه “قام صباح الخميس بالاتصال بمكتب شؤون الشهداء في مبنى محافظة الحسكة لتقديم شكوى ضد رئيس الجمعية المذكورة، حيث أجابته الموظفة بأن مدير المكتب في إجازة وأن عليه القدوم يوم الأحد القادم لتقديم شكوى خطية”.



يشار إلى أن ذوي الشهداء في محافظة الحسكة وخصوصاً المناطق الريفية يطالبون دائماً بإيجاد آلية رسمية لتوزيع السلال الغذائية بشكل يليق بهم ويبعدهم عن الإحراجات وبشكل يصون لهم كرامتهم.



تلفزيون الخبر