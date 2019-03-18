والدة سورية تقتل ابنتها

كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة قتل مروعة نفذتها امرأة سورية بحق طفلتها بعد أن شكلت عائقا ً أمام حياتها الجديدة مع زوجها الجديد . ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني تفاصيل الجريمة بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين ، وذكرت أنه بعد ورود معلومات إلى شرطة منطقة التل بدخول طفلة إلى أحدى المشافي الخاصة مفارقة الحياة ( منتحرة ) بسبب قيامهما بتعليق نفسها ضمن منزل ذويها بواسطة شال في سقف إحدى غرف المنزل الكائن في محافظة ريف دمشق .

ومن خلال البحث والتحري ودراسة الوقائع، تمكنت شرطة منطقة التل بريف دمشق من التوصل إلى معلومة تفيد بوجود خال الطفلة المغدورة المدعو ( ع . أ ) في المنزل أثناء وقوع الحادثة، تم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على خنق الطفلة المغدورة بتحريض من والدتها مقابل المنفعة المادية بسبب رغبة والدتها بالتخلص منها لأنها تشكل عائقاً لها في متابعة حياتها مع زوجها الجديد.



وأكدت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على والدة المغدورة المدعوة ( ن . ج )، وبالتحقيق معها اعترفت بذلك أيضاً ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل .

وزارة الداخلية .