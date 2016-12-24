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2016-12-24 08:20
واشنطن: 6 وزراء سوريين على لائحة العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها أدرجت أسماء ستة وزراء سوريين، بينهم وزير المالية مأمون حمدان، بالإضافة الى مسؤولين في مصرف سوري، على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في «أعمال العنف» التي تتهم واشنطن نظام الرئيس السوري بشار الأسد بارتكابها.
وأدرجت واشنطن ايضاً حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام ووزير النفط السوري علي غانم وكذلك الشركة السورية «أجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.
واستهدفت وزارة الخزانة ايضاً شركتين يملكهما رامي مخلوف، علماً أنه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ 2008.
ويتزامن إعلان هذه العقوبات الجديدة مع استعادة الجيش السوري سيطرته الكاملة على مدينة حلب.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي المكلف العقوبات المالية آدم سوبين إن «الهجمات اليومية التي تشنها حكومة بشار الأسد على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية».
واعتبرت السلطات الاميركية ان الشركات والأفراد الذين استهدفتهم العقوبات دعموا الحكومة السورية وتحركوا باسمها أو سهّلوا برنامج «أسلحة التدمير الشامل» الذي تطوره دمشق.


 (أ ف ب)

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