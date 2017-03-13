واشنطن: لجنة «اجتماع أنطاليا» ليست بديلاً من القناة مع موسكو

أعلن المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية غريغ هيكس، أن مسؤولين أميركيين وروس، عقدوا مباحثات حول اللجنة العسكرية الرفيعة المستوى، التي تم إنشاؤها مع كل من موسكو وأنقرة عقب «اجتماع أنطاليا»، من دون أن يشير إلى هوية أي من مسؤولي الجانبين.

ووفق هيكس، فإن الجانب الأميركي يتوقع أن قوات بلاده والقوات الروسية ستتبادلان المعلومات حول سوريا، بمستوى وفعالية أعلى من قبل، وخاصة حول «الأحداث الطارئة»، مؤكداً أن الاتفاقية والمعايير الجديدة لن تشكل بديلاً من التفاهمات السابقة.

(تاس)