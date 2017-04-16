واشنطن تنشر جنودا في الصومال بزعم التصدي لحركة الشباب الإرهابية

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية أمس نشر العشرات من جنودها في الصومال بزعم التصدي لحركة الشباب الإرهابية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأميركية لافريقيا ومقرها في المانيا إن “هذه المهمة ليست على صلة بالتدريب على تكتيكات مكافحة الإرهاب” مشيرة إلى أن الجنود الأميركيين سيتولون عمليات مختلفة للتعاون أو المساعدة في مجال الأمن في الصومال.



وكشفت المتحدثة أنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها الجيش الأميركي جنودا في الصومال منذ عام 1993.



وفي نهاية آذار الماضي وسعت إدارة دونالد ترامب الأوامر الممنوحة للعسكريين الأميركيين لتمكينهم من شن ضربات ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكالات