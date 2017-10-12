واشنطن تنتظر تفسيراً لاعتقال اثنين من موظفي قنصليتها في تركيا

قال السفير الأمريكي لدى تركيا جون باس، إن واشنطن لا تزال تنتظر تفسيراً من أنقرة بشأن اعتقال عضوين بالبعثة الأمريكية في تركيا، ما أدى إلى تعليق إصدار تأشيرات في تركيا.

وأضاف باس، الذي ألقى عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللائمة في إثارة النزاع، أن الولايات المتحدة لا تنوي قطع علاقة قائمة منذ فترة طويلة مع تركيا، وأن البلدين سيواصلان الحوار بهذا الشأن.