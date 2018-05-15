الكشف عن مخطط خطير في سوريا
معادلة نصرالله الجديدة: العمق الإسرائيلي مقابل الخطوط الحمراء
«أستانا 9» ينطلق بغياب أميركي: «تحولات» مدروسة في مناطق «تخفيض التصعيد»
نصر الله: الانتصار الحقيقي في سورية صنعه السوريون
الجعفري: ناقشنا مع الوفدين الروسي والإيراني تفاصيل أجندة جولة أستانا 9 والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة
وحدات الجيش تتقدم باتجاه بؤر الإرهابيين في شارع دير ياسين على الأطراف الشمالية لحي الحجر الأسود
«حميميم»: لدينا بنك أهداف استراتيجية لـ«النصرة» سيتم تدميرها
جولة جديدة من «أستانا» اليوم
طلبة سوريون في الأردن ولبنان يدخلون سوريا لتقديم امتحاناتهم فيها
متابعة إخراج مسلحي ريفي حمص وحماه إلى الشمال السوري
مجلس الوزراء: لجان لإحصاء أضرار المحاصيل الزراعية
أمام الرئيس الأسد.. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين الدستورية
الجيش يسيطر على كامل منطقة غرب اليرموك ويضيق الخناق على داعش في «الجزيرة»
قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في إدلب
تنظيم«جيش الإسلام» يخلع ثوب الرياض ويرتدي جلباب أنقرة

واشنطن تنأى بنفسها عن مفاوضات أستانا حول سوريا

أكدت وزارة خارجية كازاخستان أن الوفد الأمريكي لن يشارك في الجولة التاسعة لمفاوضات أستانا حول سوريا، والتي انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف للصحفيين اليوم الاثنين: “وفد الولايات المتحدة امتنع عن المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات أستانا حول سوريا”.

من جهته، اعتبر ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية في سوريا، أن رفض واشنطن المشاركة في مفاوضات أستانا يعني عدم دعمها جهود المجتمع الدولي لتسوية الأزمة السورية سلمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تغيب فيها الولايات المتحدة عن جلسات أستانا، بعد انضمامها إليها بصفة مراقب في شباط 2017 .

وتشهد أستانا-9 اليوم سلسلة مفاوضات ثنائية وثلاثية بمشاركة الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران.

وأكدت الخارجية الكازاخية أن وفد الحكومة السورية وصل صباح اليوم إلى أستانا، وتبعه بعد ساعات وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأضافت الوزارة أنه من المنتظر وصول وفد (المعارضة) إلى أستانا خلال الليل المقبل.

وتعقد غداً الثلاثاء الجلسة العامة بمشاركة كل أطراف عملية أستانا، إضافة إلى وفدي الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقبين.

 


المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.