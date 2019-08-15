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واشنطن تكشف أسباب الانفجار النووي الغامض في روسيا

سجلت السلطات الروسية ارتفاعا طفيفا في مستوى الإشعاع، عقب انفجار وقع بموقع تدريب روسي عسكري، في مدينة سفيرودفينسك، يوم الخميس الفائت، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية “تاس” الأسبوع الماضي.


ورجح مسؤول أمريكي لـCNN، أن يكون الانفجار الروسي النووي الغامض، الذي وقع الأسبوع الماضي في موقع اختبار الصواريخ، ناجمًا إما عن صاروخ Skyfall النموذجي الروسي أو مكوناته أثناء اختبار الصاروخ الروسي الجديد SSC-X-9 ، واسم “Skyfall” هو أطلقته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” على الصاروخ الروسي الجديد.


وتباهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا السلاح الجديد في خطاب ألقاه عام 2018، قائلاً إنه سيجعل دفاعات الناتو “عديمة الفائدة تمامًا”.


ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مسؤول في وكالة “روساتوم” الحكومية الرسمية، عن مقتل 5 علماء نوويين في الحادث الغامض.


وقال “فالنتين كوستوكوف” رئيس المركز النووي في وكالة “روساتوم” النووية الروسية، أول أمس الاثنين، إنه سيتم التوصية بتكريم خمسة من موظفي الوكالة الذرية الروسية الذين لقوا حتفهم في انفجار الخميس الماضي في أحد مواقع التجارب العسكرية في شمال روسيا.

وأضاف “كوستوكوف”، في خطاب ألقاه على شاشات التليفزيون المحلي، إن العلماء الخمسة كانوا “أبطال قوميين”، وأوضح “وفاة موظفينا هي خسارة مريرة لشركة روساتوم الحكومية، والباحثون أبطال قوميون. لقد كانوا نخبة من المركز النووي الفيدرالي الروسي وأحيانًا كانوا يقومون بإجراء اختبارات في ظروف بالغة الصعوبة.

وتعد مدينة ساروف الروسية مركزا للأبحاث السرية، وتعرف باسم “أرزاماس-16″، وصُنع فيها أولى الأسلحة النووية السوفياتية، واليوم لا تزال مدينة مغلقة، ولا يُسمح بدخولها إلا لمن يحمل تراخيص خاصة.

 



وكالات