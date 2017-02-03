واشنطن تقر بمقتل مدنيين خلال عملياتها العسكرية في اليمن

أقرت القيادة المركزية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط بأن عملية لقواتها الخاصة ضد تنظيم “القاعدة” الإرهابي في اليمن يوم الأحد الماضي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادة المركزية الأمريكية قولها في بيان.. “إن الضحايا المدنيين أصيبوا بطلقات” طائرات أو مروحيات دعم للجنود الأميركيين الذين كانوا يقاتلون على الأرض.



وأضاف البيان إن القوات الخاصة الأمريكية “تم استهدافها من كل الجهات بما في ذلك من منازل أو مبان”.



وحاول المتحدث باسم القيادة الأميركية الكولونيل جون توماس تبرير الحادث بالقول.. إن “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب لديها تقليد راسخ ومرعب عبر إخفاء نساء وأطفال في مناطق عملياتها ومعسكراتها تظهر باستمرار تجاهلها لأرواح الأبرياء”.



وهذه ليست المرة الأولى التي تقر فيها القوات الأمريكية بمقتل مدنيين خلال عملياتها العسكرية سواء في اليمن أو العراق أو أفغانستان.

وكالات