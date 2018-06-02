واشنطن تفرض رسوماً على واردات من حلفائها وأوروبا تتوعد

فرضت الولايات المتحدة الخميس الفائت رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والصلب من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وذلك مع انتهاء إعفاء مؤقت كان قد منح لهذه الدول.

وأبلغ وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس الصحفيين اليوم الخميس خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف بأن رسوماً نسبتها 25% ستطبق على واردات الصلب ورسوماً بنسبة 10% ستطبق على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وأشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف الليل أي بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الجمعة. وأضاف روس: “نتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا والمكسيك من جهة ومع المفوضية الأوروبية من جهة أخرى لأن هناك قضايا أخرى يتعين علينا تسويتها”.

ويمهد القرار الأمريكي الطريق لحرب تجارية بين واشنطن وحلفائها، حيث توعد الاتحاد الأوروبي بالرد بالمثل، وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: “إن الاتحاد سيفرض تدابير سريعة لموازنة رسوم الصلب والألومنيوم التي فرضتها واشنطن”.

وتعليقاً على الخطوة الأمريكية، وصف يونكر الخطوة بالسيئة، وقال: “إن هذا يوم سيء على التجارة العالمية”.

وكانت بروكسل قد توعدت في وقت سابق بفرض رسوم على بضائع أمريكية مثل دراجات هارلي دايفيدسون، وسراويل الجينز، رداً على الرسوم الأمريكية.

وفرض ترامب هذه الرسوم في أذار لمواجهة مشكلة التخمة في الأسواق من هذه المعادن، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء كان يستهدف الصين إلا أنه أضر بحلفاء الولايات المتحدة أيضاً.

وكانت الولايات المتحدة قد أعفت بشكل مؤقت كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي على أمل التوصل إلى حلول، لكن المسؤولين التجاريين من هذه الدول فشلوا في التوصل إلى تسوية ما دفع واشنطن لفرض الرسوم.



المصدر: وكالات