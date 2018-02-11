واشنطن تعرقل تبني مجلس الأمن مشروع قرار روسياً بشأن التحقيق بالحوادث الكيميائية في سورية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي بشأن التحقيق في الهجمات الكيميائية في سورية.





ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله للصحفيين الروس أمس: “نحن لم نشكك إطلاقا في الحاجة إلى آلية مستقلة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية لذلك تقدمنا بمشروع قرار جديد بهذا الشأن يناقشه حاليا الخبراء لكن بصراحة لا أرى أي آفاق لتبنيه في القريب العاجل بسبب الموقف الأمريكي”.





وأشار المندوب الروسي إلى أن واشنطن وصفت مشروع القرار الروسي أثناء مناقشاته بأنه “معيب” وأصرت على استئناف عمل الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سورية مواصلة توجيه الاتهامات إلينا بوقف عمل هذه الآلية.





وأضاف نيبينزيا: “إن آلية التحقيق توقفت بسبب قيام واشنطن ودول أخرى برفض المشروع الروسي لتمديدها مع تحسين وتعديل عملها بحيث تتفق مع معايير معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتبعا لذلك فإنهم هم من قتل الآلية”.





وكانت روسيا قدمت في كانون الثاني الماضي مسودة قرار حول آلية مستقلة للأمم المتحدة تكون بديلة لآلية التحقيق المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي توقفت عن العمل في تشرين الثاني الماضي واقترحت موسكو أن تكون فترة صلاحية الالية الجديدة عاما واحدا بشكل مبدئي.





وتابع نيبينزيا: “لست أفهم حتى الآن سبب إصرار واشنطن على اعتماد الآلية الحالية للتحقيق في الحوادث الكيميائية مع أن هذه الآلية تسارع بالقاء اللوم على الحكومة السورية ليس فقط قبل إجراء التحقيق والتأكد من الاتهامات بل وحتى قبل التأكد من استخدام أسلحة كيميائية من الأساس”.





وتابع أن الولايات المتحدة ومنذ فترة طويلة تبذل المساعي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجبار أعضاء المنظمة على اتخاذ قرار جديد يدين الحكومة السورية بزعم استخدامها الأسلحة الكيميائية وإحالة هذه المسألة إلى مجلس الأمن الدولي.





وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أمس الأول أن الولايات المتحدة تستخدم ذريعة استخدام السلاح الكيميائي في سورية لتقويض التسوية السياسية في سورية مضيفة: “إن واشنطن تبدو كأنها اعتمدت في الآونة الأخيرة بطريقة أو بأخرى على ضخ تسريبات لمعلومات غير مؤكدة من أي جانب”.





إلى ذلك أعرب المندوب الروسي عن ثقته بأن هذه المسالة لا يمكن أن تعيق التسوية السياسية في سورية مشددا على أن عملية التسوية تتخذ منحى آخر وهي منفصلة تماما عن الملف الكيميائي رغم انها بلا شك تخص كل ما يحدث حاليا في سورية.





وتابع نيبينزيا أن مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي أعطى دفعا للعملية السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.



