واشنطن تستفزّ الصين في بحرها الجنوبي

قررت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبي للقيام بتدريبات عسكرية، في خطوة استفزازية، رداً على مناورات بحرية تجريها الصين في المنطقة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن قائد المجموعة البحرية الأدميرال جورج ويكوف قوله: إن الهدف من هذه الخطوة هو "توجيه رسالة واضحة للصين مفادها أن الولايات المتحدة غير راضية عن التصعيد العسكري لبكين في المنطقة".



وأوضحت الصحيفة أن حاملتي الطائرات رونالد ريغان ونيميتز مستعدتان لإجراء مناورات غير مسبوقة في بحر الصين الجنوبي اعتبارا من يوم السبت.



وكانت الصين بدأت منذ بداية الشهر الجاري إجراء تدريبات عسكرية بحرية، بالقرب من جزر باراسيل التي تطالب كل من فيتنام والصين بالسيادة عليها.



ورفضت بكين الانتقادات الأمريكية لخطتها بإجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، متهمة واشنطن بزيادة التوتر في المنطقة.



وتصاعدت التوترات مؤخراً في بحر الصين الجنوبي، بسبب تنازع عدّة دول على مناطق منه، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي