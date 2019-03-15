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واشنطن تخصص 5 ملايين دولار لـ "الخوذ البيضاء"

أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها تخصيص 5 ملايين دولار لتمويل نشاط "الخوذ البيضاء" والآلية المستقلة الدولية للتحقيق في الجرائم في سوريا.


وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، الذي نشر أمس الخميس، أن "الولايات المتحدة تعتزم تقديم 5 ملايين دولار من أجل مواصلة عمل "الخوذ البيضاء" المهم للغاية، الذي ينقذ الناس، وكذلك لدعم نشاط الآلية المستقلة التابعة للأمم المتحدة".
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بذلك، ويتطلب موافقة الكونغرس عليه ليصبح ساري المفعول.

وتعتبر سوريا وروسيا منظمة "الخوذ البيضاء" على صلة بالتشكيلات المسلحة الإرهابية في سوريا، بما فيها تنظيم "جبهة النصرة"، وتتهمانها بفبركة  "هجمات كيميائية" من أجل اتهام السلطات السورية باستخدام السلاح الكيميائي واستدراج عمل عسكري من الخارج ضد دمشق.


أما الآلية المستقلة الدولية، فتم تأسيسها من قبل الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2016 لجمع الأدلة والشهادات من أجل التحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا إبان النزاع المسلح المستمر منذ 2011.

 

 

نوفوستي