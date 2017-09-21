واشنطن تجمد بيع الأسلحة إلى حرس أردوغان.

قررت الولايات المتحدة تجميد بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن هاجم حراسه متظاهرين في واشنطن في أيار الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين، وأكد باتريك ليهي وكريس فان هولن أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون بهذا الشأن.