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واشنطن بوست: مقتل ما يزيد عن 50 مسلح سوري خلال المعارك في قره باغ

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ما لا يقل عن 52 من المرتزقة السوريين قتلوا خلال المعارك في منطقة قره باغ.

وأفادت الصحيفة بأن جثث المسلحين السوريين تم تسليمها في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أقاربهم على الحدود السورية – التركية.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء الأقارب أن “القتلى كانوا من المرتزقة الذين جندتهم التشكيلات المسلحة المدعومة من تركيا في سورية للمشاركة في المعارك ضد أرمينيا إلى جانب أذربيجان”.

وشهد هؤلاء بأن المسلحين السوريين الموالين لتركيا حصلوا على وعود برواتب شهرية، وسافروا إلى أذربيجان انطلاقاً من جنوب تركيا.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2 أكتوبر، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن أكثر من 300 مسلح سوري جرى نقلهم عبر غازي عنتاب التركية إلى منطقة الصراع في قره باغ.

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء 13/10/2020 عن قلقها إزاء المعلومات بشأن نقل مسلحين ينتمون لجماعات إرهابية من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع في قره باغ، لافتة إلى أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، نقل هذا القلق إلى نظيره التركي، خلوصي أكار، خلال محادثة هاتفية جرت بينهما يوم الاثنين.

وكانت قد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن أحد مصادرها في سورية بأن إرسال المسلحين إلى ليبيا أو أذربيجان أصبح “ظاهرة طبيعية” ضمن المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سورية.