واشنطن بوست: قرارات ترامب لم تكن مفاجئة

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي نجح في تقويض مصداقية ريكس تيلرسون عبر معارضته علانية بسبب كوريا الشمالية والمواجهة الدبلوماسية المحتدمة في الخليج العربي، وقد أكدت التقارير الإعلامية استياء ترامب من دعم تيلرسون للاتفاقيات الدولية مثل الاتفاق النووى مع إيران واتفاقيات باريس المناخية، كما وقف تيلرسون ضد رغبة ترامب للانسحاب من أفغانستان، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقد أوضح ترامب هذه الخلافات يوم أمس، بقوله، “فى حقيقة الأمر، لم نكن نفكر بنفس الطريقة”.