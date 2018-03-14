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واشنطن بوست: قرارات ترامب لم تكن مفاجئة

 

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون وتعيين مدير الوكالة الـ”سي أي إيه” مايك بومبيو، بدلاً منه لم يكن مفاجئاً.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي نجح في تقويض مصداقية ريكس تيلرسون عبر معارضته علانية بسبب كوريا الشمالية والمواجهة الدبلوماسية المحتدمة في الخليج العربي، وقد أكدت التقارير الإعلامية استياء ترامب من دعم تيلرسون للاتفاقيات الدولية مثل الاتفاق النووى مع إيران واتفاقيات باريس المناخية، كما وقف تيلرسون ضد رغبة ترامب للانسحاب من أفغانستان، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وقد أوضح ترامب هذه الخلافات يوم أمس، بقوله، “فى حقيقة الأمر، لم نكن نفكر بنفس الطريقة”.

وأوضحت الصحيفة، أن حلفاء الولايات المتحدة لا زالوا قلقين حيال إقالة تيلرسون، إذ يتشارك الكثيرون مع السيناتور الجمهوري بوب كوركر، في وجهة نظره عندما أعلن في تشرين الأول الماضي، أن وزير الخارجية الأميركي كان واحداً من مسؤولين قلائل ساعدوا على “فصل الولايات المتحدة عن الفوضى”.

المصدر: واشنطن بوست

 

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