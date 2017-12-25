واسطات من أصحاب المنشآت لإبقاء مطاعمهم “شعبية”!

تسعى وزارتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة إلى ضبط الأسعار في الأسواق عبر البحث عن آليات مشتركة لضبط الأسعار في المنشآت الشعبية والمؤهلة سياحياً الأقرب إلى الشعبية.

من جهته كشف وزير السياحة بشر يازجي إلى أن أغلب المنشآت كانت تتمنى أن تبقى شعبية علماً أنها تحقق المواصفات السياحية وفقاً للمرسوم 11 وتم تأهيلها لتحصيل حقوق الخزينة ولكي يكون هناك رقابة عليها.

من جهته كشف وزير السياحة بشر يازجي إلى أن أغلب المنشآت كانت تتمنى أن تبقى شعبية علماً أنها تحقق المواصفات السياحية وفقاً للمرسوم 11 وتم تأهيلها لتحصيل حقوق الخزينة ولكي يكون هناك رقابة عليها.