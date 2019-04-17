واتس آب يستعد لطرح ميزة لتجاهل الدردشات المؤرشفة

يستعد واتس آب لإصلاح مشكلة الدردشات المؤرشفة، حتى لا تظهر للمستخدم مرة أخرى فى المقدمة فى حالة وصول رسالة جديدة، فعند وضع محادثة فى الأرشيف على تطبيق الدردشة، تظهر أمامك مرة أخرى عندما يرسل شخص ما رسالة جديدة، وهذا يعنى أن الدردشات التى لا تريد رؤيتها تصبح فجأة فى الجزء العلوى من البريد الوارد، وهو ما يكون مشكلة مزعجة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بمحادثات المجموعة الجروبات المزدحمة.



ولكن وفقًا لموقع WABetaInfo، سيقوم تطبيق المراسلة قريبًا بحل هذه المشكلة، إذ يعد تحديثًا سيتيح لك منع ظهور المحادثات المدفونة فى الظهور، وستتم تسمية الميزة “تجاهل الدردشات المؤرشفة”.



وبمجرد تفعيل الميزة، ستبقى المحادثات التى تم وضعها فى الأرشيف هناك ولن يتم تظهر بأعلى البريد الوارد، حتى فى حالة تلقى رسالة جديدة.



وكانت هذه الميزة تسمى فى الأصل وضع الإجازة وسيتم طرحها فى تحديث واتس آب قادم، إذ قال WABetaInfo: “حاليًا عند أرشفة الدردشة يقوم واتس آب تلقائيًا بإلغاء الأرشفة بمجرد وصول رسالة جديدة من تلك الدردشة، وبفضل ميزة تجاهل الدردشات المؤرشفة، ستتغير الأمور قريبًا، فعند تمكين الميزة من إعدادات تنبيه واتس آب، لن يتم إلغاء الدردشات المؤرشفة عند وصول رسائل جديدة. “



