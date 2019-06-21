وئام وهاب يتضامن مع السعودية… وجمهور المقاومة ينتقده

فاجأ رئيس حزب التوحيد العربي “وئام وهاب” متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة جمهور المقاومة، بإعلان موقف التضامن مع السعودية في اتهامها بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خاصة أن وهاب المقرب من حزب الله يعتبر من أشد المنقدين للملكة وسياساتها في لبنان .



وقال وهاب في تغريدة على توتير “استهداف السعودية وقيادتها في ملف خاشقجي مرفوض ومدان وهو بمثابة عدوان يستكمل العدوان على مصر في قضية مرسي فلنتضامن كعرب حتى لا يأكلونا بالمفرق ففي القضيتين أهداف مشبوهه نرفض أي استهداف لدولة عربية مهما اختلافنا في السياسية”.



تغريدة وهاب جاءت لمناسبة صدور تقرير المحققة الأممية الخاصة”انييس كالامار” التي اتهمت فيه السعودية وولي العهد محمد بن سلمان في التورط في جريمة اغتيال جمال خاشقجي.



ولاقى موقف الوزير السابق وئام وهاب انتقادات وخاصة من جمهور المقاومة من زاوية الجرائم التي تقوم بها السعودية في اليمن ، ودور الرياض في صفقة القرن، وعلق عدد من الناشطين على الموقف بين من اعتبر أن الوزير وهاب لديه معلومات عن تقارب سعودي مع دمشق وهو ما يقف خلف موقفه الجديد واخرين اعتبروا أن موقف وهاب مرفوض ويتجاهل مشاعر من قدموا شهداء في مواجهة المشروع السعودي في سوريا واليمن.



ويبدو أن الوزير وهاب الذي صعد مؤخرا من وتيرة انتقاده لتركيا والرئيس أردوغان، قد أخذ موقفا مناهضا لتركيا في قضية خاشقجي لصالح السعودية.



كمال خلف – رأي اليوم