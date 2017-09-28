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هيومن رايتس ووتش تدعو نظام بني سعود لإزالة القيود عن المرأة

وكان النظام السعودي الذي يعيش في القرون الوسطى وامتلأ سجله بالممارسات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان استجابدعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات نظام بني سعود إلى إزالة كل القيود المفروضة على المرأة السعودية. تحت مجموعة ضغوط داخلية وضغوط أسياده في الغرب وبعد سنوات طويلة من الأخذ والرد وأصدر قرارا يسمح بموجبه للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في بيان لها مساء أمس إن: “السعودية تواصل فرض قيود أخرى بينها طلب موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر أو السفر” داعية نظام بني سعود إلى إزالة تلك القيود معتبرة أن على هذا النظام ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل.

وتكشف التقارير الإعلامية والحقوقية باستمرار عن وجود انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في السعودية ولا سيما المرأة التي ما زالت تعاني من التمييز الشديد في القانون والممارسة العملية حيث يجب عليها الحصول على اذن من الرجل الوصي عليها قبل السفر أو الالتحاق بعمل مدفوع الأجر أو بالتعليم العالي أو الزواج كما أن العنف الأسري ضد المرأة ما زال شائعا.

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