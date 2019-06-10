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"هيئة منع الاحتكار": انخفاض أسعار أغلب المواد رغم ارتفاع سعر الصرف

أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار انخفاضاً بسيطاً في أسعار معظم المواد الأساسية، رغم ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة لانخفاض الطلب عليها بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلك.


وأوضح التقرير الذي تم إعداده بناءً على جولة ميدانية على أسواق الجملة للمواد الأساسية خلال شهر رمضان الماضي  أن هناك توافرا لمواد السكر والأرز والشاي والزيوت والسمون والطحين واللحوم والفروج والبيض يغطي الطلب أو يفوقه أحياناً، إضافة إلى أن هناك مصادر وأنواعاً وأصنافاً وأسماء تجارية متعددة.


وأشار التقرير إلى أن أسعار الجملة لمعظم المواد اتجهت نحو الانخفاض مقارنة بالجولة السابقة التي حدثت في نهاية الشهر الرابع من العام الحالي رغم ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة لانخفاض الطلب عليها.


ولفت التقرير إلى أن المنافسة جيدة على جميع أنواع المواد نظراً لانخفاض الطلب والسعي إلى تسويق المواد المتوافرة ولم يتم رصد أي مؤشر مخل بالمنافسة.

 


الوطن