هيئة تطوير الغاب تخصص ألفي هكتار لزراعة الخضار الشتوية

خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 2000 هكتار لزراعة الخضار الشتوية التكثيفية للموسم الزراعي المقبل وذلك في الأراضي الواقعة تحت إشراف عملها.



وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً ملحوظاً على زراعة محاصيل الخضار الشتوية وذلك بسبب تنوع محاصيلها ومردودها المادي الجيد ودورة إنتاجها القصيرة مبيناً أن طبيعة أراضي الغاب تناسبها زراعة مختلف أنواع الخضار الشتوية والتي تتركز معظمها في مدن وبلدات محردة وسلحب وجب رملة.



ويعد الملفوف والسبانخ والسلق والكراث من أهم المحاصيل الشتوية التي تتم زراعتها في أراضي منطقة الغاب.