"هيئة تحرير الشام" تشرف على مراقبة الدوريات التركية

عبدالله علي: هيئة تحرير الشام توجه صفعة قوية لتركيا من خلال إصرارها على أن تكون الدوريات التركية تحت إشرافها ومراقبتها. وتشير المعلومات إلى أن هيئة تحرير الشام ترفض أن يكون فيلق الشام هو الوكيل الحصري المخول بمرافقة الدوريات التركية، لذلك افتعلت الهيئة مشاجرة على حاجز للفيلق بالقرب من نقطة المراقبة التركية في تل طوقان في محاولة للسيطرة على الحاجز ولما فشلت قامت بنصب حاجز بين نقطة الصرمان ونقطة تل طوقان لتمنع تسيير الدوريات التركية.هذا يؤكد عدة ـأمور

:1- الهيئة لن توافق على تطبيق اتفاق سوتشي ومخرجات قمة سوتشي إلا بأسلوب يضمن مصالحها ويعطيها دوراً رئيسياً يجعل منها شريكا ومستفيداً من تطبيق الاتفاق.

2- العلاقة بين الهيئة وتركيا ليست بالبساطة التي أظهرتها العديد من التقارير الصحفية مؤخراً والتي اتسمت بالسطحية والتضارب. فالهيئة رغم مصالحها في إبقاء خيوط مع أنقرة إلا أن لها أجندة خاصة لا تتوافق مع الأجندة التركية.

3- في حال استمرار هذا التعاطي الروسي التركي مع ملف هيئة تحرير الشام فإن الهيئة ستراكم فوائد عديدة عسكرية وسياسية وسيغدو التعامل معها مستقبلاً أصعب وأكثر كلفة.