هيئة المشروعات تستهدف طلبة الجامعات الخاصة بتنمية المهارات المؤهلة لسوق العمل..

خرجت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من القنوات الضيقة في محاولات التشبيك مع مختلف الجهات لإنتاج فرص العمل، إلى مضمار تحرّك واسع لا يستثني مكونات القطاع الخاص، لا سيما الجامعات الخاصة.



فقد وقعت الهيئة اتفاق تعاون مع جامعة اليرموك الخاصة، وذلك في إطار العمل على رفع مؤهلات وقدرات الطلاب الخريجين والراغبين في تطوير مهاراتهم الشخصية والفنية والحرفية بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وربطهم مع أصحاب المؤسسات والشركات الاقتصادية، لتوفير فرص عمل لهم فيها



وأشارت مصادر الهيئة إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب، والعمل على مساعدتهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع مجدية اقتصادياً ومتوافقة مع الخطط والأولويات الحكومية، لافتةً إلى أنه يندرج ضمن آليات عمل الهيئة لنشر ثقافة رواد الأعمال وتشجيعهم لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم، بعد إخضاعهم لبرامج تدريب وتأهيل من جهة، وللمساهمة في استكمال المنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الإنتاج والتشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية الخاصة والعامة من جهة أخرى.



وتضمنت مجالات التعاون في الاتفاق وضع برنامج لتحليل الاحتياجات التدريبية للطلاب الخريجين، ويشمل مختلف الاختصاصات، وتأهيل وتدريب الطلاب الخريجين وطلاب الماجستير والدكتوراه ورواد الأعمال وإكسابهم مهارات وخبرات وظيفية لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى العمل على إحداث حاضنات أعمال توظف خبرات المدرسين والأساتذة في الجامعة لوضع برامج ترفد المشاريع الصناعية والحرفية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تضمن مشاركة الهيئة بتنظيم وإلقاء مجموعة من المحاضرات الخاصة بريادة الأعمال ضمن مختلف الكليات والأقسام التابعة للجامعة، ووضع برامج تستهدف تشجيع رواد الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر والاستثمار في براءات الاختراع والإبداع.