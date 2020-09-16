هيئة التميز والإبداع تمدد فترة التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري

مددت هيئة التميز والإبداع اليوم فترة التسجيل للمشاركة في منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري لغاية الثلاثين من شهر أيلول الجاري وذلك للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي الحائزين علامة 2800 وما فوق بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2019-2020.



وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها مددت التسجيل كفرصة إضافية وجديدة للراغبين في المشاركة بمنافسات الأولمبياد مبينة أنه يمكن الحصول على استمارة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على صفحة الهيئة الرسمية على (فيسبوك) وكذلك الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.