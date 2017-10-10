هيئة التميز والإبداع تعلن عن موعد التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري

دعت هيئة التميز والإبداع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بجميع المحافظات إلى المشاركة بالموسم الجديد من منافسات الأولمبياد العلمي السوري بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء.

ويبدأ التسجيل للراغبين بالمشاركة في المدارس اعتباراً من الثامن من الشهر الجاري اليوم ولغاية التاسع عشر منه.

وبين رئيس الهيئة عماد العزب أن المشاركة في المنافسات اختيارية لكل من يرغب من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من جميع المحافظات والهدف منها الكشف عن خامات وقدرات التميز لدى جيل الشباب من خلال اختبار قدراتهم في المواد المذكورة.

وأضاف: إنه يحق المشاركة بمادة علمية واحدة حيث تقام المنافسات وفق تصفيات هرمية تبدأ باختبارات المدارس حيث يتأهل أوائل المدارس إلى اختبارات المناطق ويتأهل أوائل المناطق إلى تصفيات المحافظة وأوائل المحافظات إلى التصفيات النهائية على أن يرافق آخر مرحلتين برامج تأهيل وتدريب علمي للمتميزين قبل خوضهم التصفيات النهائية التي تقام مركزيا بدمشق ليتم بعدها الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوى سورية بكل من هذه العلوم الأساسية الخمسة وتتويجهم ضمن احتفالية مركزية.

ولفت العزب إلى أن الهيئة اتخذت كل التحضيرات اللازمة لبدء الموسم العلمي الجديد وتعزيز مشروع التميز وتطويره بشكل أكبر من خلال تعزيز اللجان العلمية المركزية والفرعية للأولمبياد بهدف الارتقاء أكثر بالمستوى العلمي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من مواهب التميز في سورية وتحقيق الإنجازات العالمية.

وتبدأ المنافسات العلمية لاختبارات المدارس التي تقام ضمن مدرسة المشارك نفسها اعتباراً من 29-10 ولغاية 2-11-2017 في كل المحافظات.

وتختار كل مدرسة اليوم والتوقيت المناسبين خلال الدوام الرسمي لإجراء اختباراتها التي تقام على مدى ساعة واحدة.

وكان أكثر من 49 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي شاركوا في منافسات الأولمبياد العلمي السوري خلال الموسم الماضي.

وبلغت حصيلة إنجازات الفرق السورية المشاركة في الأولمبيادات العالمية والقارية للعام الحالي 18 إنجازاً توزعت بين ميداليات وشهادات تقدير.

وأحدثت هيئة التميز والإبداع بموجب القانون رقم 11 لعام 2016 وهي هيئة تعني بالتميز في مختلف جوانبه بالمجتمع وتضم ثلاث إدارات هي الأولمبياد العلمي السوري والمركز الوطني للمتميزين والبرامج الأكاديمية.

المصدر: سانا