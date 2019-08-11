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هيئة الانتخابات: 25% فقط من المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية يستوفون الشروط

أكد عضو هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نحو 25 % فقط من الذين قدموا ملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح.

وقال بوعسكر يوم أمس السبت ، في تصريح بإذاعة "موزاييك أف أم" إن 27 مترشحا فقط أودعوا الضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار تونسي بالخزينة العامة للبلاد.


وأضاف أن 33 مطلب ترشح تضمنت أخطاء في التزكيات.


وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء الجمعة 9/8/2019، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر 2019.


وسجلت الهيئة منذ فتح باب الترشح، في 2 أغسطس وإلى غاية الـ 9 من الشهر نفسه، 98 مترشحا.


وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنه تم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة، يوم الجمعة في الساعة السادسة مساء، وسيتم انطلاقا من اليوم السبت التنبيه على المترشحين الذين لم يكملوا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.


جدير بالذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.

 


المصدر: موزاييك + RT