هيئة الاسثتمار: تشميل 3 مشاريع استثمارية قيمتها 242 مليار ليرة

كشفت مديرة الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية فتون استنبولي عن تشميل ثلاثة مشاريع استثمارية خلال شهر حزيران الماضي بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار، وذلك من جملة المشاريع التي تم اعتمادها في الهيئة لهذا العام.

وبينت استنبولي أن القيمة الإجمالية للمشاريع قاربت نحو242 مليار ليرة، وهي عبارة عن مشروع لتقديم الخدمات النفطية كخدمات إصلاح الآبار – حفر الآبار- إنهاء أو إحياء الآبار- بقيمة إجمالية تبلغ نحو 30 مليون ليرة وذلك في محافظة حمص، إضافة إلى مشروعي تصنيع الإسمنت الأبيض تبلغ قيمته نحو 66 مليار ليرة، والثاني لإنتاج الإسمنت البورتلاندي الأسود بنحو 154 مليار ليرة، على أن يتم تحديد مكان المشاريع لاحقاً، وأكدت الهيئة حرصها في تقديم مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ بعد إلزام الجهات المعنية بتقديم دليل إجرائي لها.



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