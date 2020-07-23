هيئة الاستثمار السورية تعلن عن فرصة استثمارية في قطاع الصناعات الاستخراجية

أعلنت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن وجود فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية في أحد المواقع بمنطقة البسيط بمحافظة اللاذقية لإنتاج مادة “الفلدسبار” باحتياطي يصل إلى 5ر2 مليون طن.



وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب ,أن مادة “الفلدسبار” تستخدم كمادة أولية في صناعات السيراميك والخزف والبورسلان والادوات الصحية والزجاج ويتم استخراجها من مادة “السيانيت النفيليني” ويجعلها ذلك في مواصفات مناسبة للصناعة كمادة أولية بديلة عن مادة “الفلدسبار” المستورد.



وأكد دياب أن استثمار عملية استخراج مادة الفلدسبار يغطي حاجة القطر البالغة نحو 75 ألف طن سنويا ويحقق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ويوفر القطع الأجنبي مبينا أن هذه الفرصة الاستثمارية تحظى بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة بمرسوم تشجيع الاستثمار في حال جرى تشميلها بأحكامه وتعد من الأنشطة المدعومة بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.





