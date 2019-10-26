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هيئة الاستثمار السورية تطرح 26 موقعا لإقامة مشاريع الطاقات المتجددة

أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب السعي لتقديم فرص استثمارية حقيقية جاهزة لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة في قطاع الطاقات البديلة والمتجددة.

وحول آلية إقامة مشاريع للطاقات المتجددة والبديلة أكد دياب أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات لدعم قطاع الطاقات المتجددة وتقديم التسهيلات للمستثمرين بهذا المجال لما يشكله ذلك من أهمية وضرورة ملحة في الفترة القادمة موضحا أن الهيئة اجتمعت مع ممثلين عن وزارات الزراعة والكهرباء والإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي لمناقشة 26 موقعا مقترحا لإقامة مشروعات الطاقات المتجددة في كل المحافظات وفق الشروط والاستطاعات المطلوبة التي تحددها وزارة الكهرباء بحسب كل منطقة.
وبين دياب أن الهيئة ماضية في تطبيق خطتها بالتعاون مع المعنيين لدعم المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع المستثمرين على دخول البيئة الاستثمارية السورية في مجال الطاقات المتجددة.
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