هولندا تمنع طائرة وزير خارجية النظام التركي من الهبوط بأراضيها

قررت السلطات الهولندية منع طائرة وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو من الهبوط على أراضيها بعد إصرار الأخير على زيارة هولندا التي رفضت قدومه فى وقت سابق.



وكان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز أعلن أمس الأول عدم ترحيب بلاده بزيارة جاويش أوغلو الرامية للمشاركة فى تجمع مؤيد للتعديلات الدستورية التي يصر نظام رجب طيب أردوغان على فرضها لاحكام سيطرته على مقاليد الحكم فى البلاد.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة الهولندية قولها في بيان اليوم: إنها ” أبلغت السلطات التركية انها ستسحب الترخيص بهبوط طائرة وزير الخارجية على أراضيها ” مشيرة إلى أن تهديد السلطات التركية العلني بفرض عقوبات يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي مع أنقرة.



وكان وزير خارجية النظام التركي هدد فى وقت سابق اليوم بفرض ما سماه “عقوبات شديدة” في حال منعته السلطات الهولندية من القدوم إلى أراضيها.



يشار إلى أن رئيس بلدية مدينة روتردام الهولندية أحمد أبو طالب أعلن أمس الأول إلغاء تجمع فى المدينة لدعم تعديلات من شأنها تحويل النظام في تركيا إلى نظام رئاسي مشيرا إلى أن مدير القاعة التي كان من المقرر أن يجرى فيها التجمع لم يعد يمكنه تخصيصها لمنظمي ذلك التجمع.



إلى ذلك تهجم رئيس النظام التركى رجيب طيب اردوغان على السلطات الهولندية لرفضها استقبال وزير خارجيته مشبها قرارها ب ” ممارسات النازية ” متوعدا كذلك بعدم السماح لرحلات الدبلوماسيين والسياسيين الهولندييين بالقدوم إلى بلاده.



كما استدعت وزارة خارجية النظام التركي القائم بالاعمال في السفارة الهولندية في تركيا احتجاجا على قرار هولندا منع هبوط طائرة الوزير التركي على أراضيها.



يذكر أن أردوغان يصر على فرض التعديلات الدستورية الرامية لأحكام سيطرته على البلاد رغم معارضة أغلبية الأتراك لها إلا أنه يسعى لاستغلال حالة الطوارىء المفروضة على البلاد منذ منتصف تموز الماضى لطرح استفتاء لإقرارها.

وكالات