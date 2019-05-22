هولندا تعتقل «قيادياً سابقاً» في «النصرة»

اعتقلت الشرطة الهولندية، أمس، أحد المتهمين بارتكاب «جرائم حرب» حينما كان «قيادياً» في «جبهة النصرة»، وفق ما أفادت به النيابة الهولندية. وقال المدّعي الفدرالي الهولندي إن الرجل الذي يحمل الجنسية السورية (47 عاماً)، والملقّب بـ«أبو خضر»، اعتقل في مدينة كابيلا جنوب غرب هولندا.

وأشار المدعي في بيان إلى أن «الرجل متهم بالمشاركة في القتال المسلّح بوصفه قائداً أو إرهابياً في فصيل تابع لجبهة النصرة». وأضاف أنه اعتقل «للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم إرهابية في سوريا»، متابعاً أنه «قاتل في فصيل اسمه غرباء موحسن».



وكان المشتبه به يعيش في هولندا منذ 2014، وحصل على تصريح لجوء موقت، بحسب البيان. ويفترض أن يَمثُل أمام المحكمة الجمعة، بعدما اعتقل إثر تلقي معلومات من الشرطة الألمانية عقب مداهمتها ستة منازل تعود إلى مشتبه بهم من الفصيل نفسه.



وكانت صحيفة «ذي غارديان» قد أوردت في تقرير نشرته في تموز من العام 2012، مقتطفات من لقاء مع قائد «كتائب غرباء موحسن» الملقّب أبو خضر، والذي انشقّ عن القوات الحكومية لينضمّ إلى «الجيش الحر»ـ قبل أن ينضمّ إلى «النصرة» تحت لواء فصيل محلي في ريف دير الزور.

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