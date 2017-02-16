هولندا تحول السجون إلى فنادق بسبب قلة المساجين

معظم بلدان العالم تعاني من اكتظاظ في السجون، لكن الغريب أن تسمع أن إحدى الدول تعاني من نقص في عدد المساجين ومساحات فارغة داخل سجونها.

هذه هي حال هولندا التي بدأت حكومتها التفكير بطريقة مفيدة لاستغلال السجون في ظل قلة عدد المساجين، فقررت تحويلها إلى فنادق فخمة. ولجعل السجن يبدو مكاناً مناسباً للسكن وخاصة للاجئين، قامت السلطات بإزالة الجدران الخارجية والأسلاك الشائكة، وتغيير البوابات في سجن سابق في هوغيفين، شمال شرق البلاد، ليتمكن سكانه الجدد من فتحها من الداخل.

كما قامت هولندا بتأجير بعض سجونها لبلجيكا والنرويج، كما حولت أيضاً نحو 10 سجون سابقة إلى مراكز لطالبي اللجوء.

وأغلقت الحكومة 19 من أصل 60 سجناً بالبلاد، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما يشير تقرير حكومي إلى أن العدد قابل للزيادة خلال فترة قصيرة.

وكالات