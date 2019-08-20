هواوي تنافس غوغل من خلال إطلاق خدمة جديدة خاصة بها

تعهدت شركة "هواوي" الصينية بالعمل على خطط لإطلاق بديل محلي مطور ينافس تطبيق خرائط "غوغل"، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق نظام التشغيل الخاص بها، HarmonyOS (بديل أندرويد).



هذه الخطوة تهدف لمواجهة الحظر الأمريكي على الشركة، وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي حال فقدان "هواوي" الوصول إلى خرائط "غوغل" بسبب إدراجها في القائمة السوداء،.



الأداة الجديدة تسمى Map Kit، وهي ليست مخصصة للاستخدام من قبل المستهلك مباشرة، ولكنها مصممة لتشجيع المطورين على إنشاء برنامج استنادا إلى إمكانيات تحديد المواقع ورسم الخرائط. وستتيح الميزة الوصول إلى تدفقات حركة المرور في الوقت الفعلي وتوفير نظام ملاحة متطور للغاية، يمكنه التعرف على تغير حركة السيارات.