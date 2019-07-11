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"هواوي" تسعى لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية عبر روسيا

تتطلع "هواوي" للحصول على التكنولوجيا الروسية لخفض اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية، وذلك بعد إدراج واشنطن الشركة الصينية في القائمة السوداء.

وذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "هواوي" تجري مفاوضات مع العديد من شركات التكنولوجيا الروسية لإنشاء مشاريع مشتركة واستخدام تكنولوجياتها، ما سيساهم في زيادة مبيعات الشركة الصينية في السوق الروسية. 


وأضافت أن "هواوي" أجرت اتصالات مع شركة روسية تدعى "Elbrus"، وهي شركة متخصصة في المعالجات وصاحبة نظام التشغيل المعروف "Alt"، إلى جانب عدد من البرامج المتعلقة بتطوير معدات أمن البرمجيات المعلومات.


ووفقا للمصادر فإن "هواوي" مهتمة باستخدام معالج "Elbrus" في أجهزتها، بما في ذلك الخوادم، لكن المصادر أشارت إلى أن المفاوضات ما تزال في مرحلة مبكرة.


كذلك يجري العملاق الصيني محادثات مع "Basalt SPO"، المطور الروسي لمنصة برمجيات إضافة للمعالجات. وتريد "هواوي" استخدام المعالجات الروسية في أجهزتها والخوادم الخاصة بها.


وقالت المصادر، إن "هواوي" كثفت من وجودها في السوق الروسية بعد أن حظرت واشنطن على شركات التكنولوجيا الأمريكية التعامل مع الشركة الصينية لدواع أمنية.

 

 


المصدر: وكالات