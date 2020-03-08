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هواتف جديدة من Realme تنافس أحدث أجهزة هواوي

هواتف جديدة من Realme تنافس أحدث أجهزة هواوي

في خطوة جديدة لمنافسة هواوي طورت Realme هواتف مميزة بمواصفات ممتازة وقدرات تصوير عالية وسعر منافس.

ومن بين هذه الهواتف جاء Realme 6 الذي حصل على شاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ومعالج Mediatek Helio G90T ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.


كما زود هذا الهاتف ببطارية بسعة 4300 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وسعره  205 دولارات فقط.


أما الهاتف الثاني Realme 6 Pro فجاء بشاشة LCD بمقاس 6.6 بوسة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل.


ويعمل بمعالج Snapdragon 720G، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية 4300 ميلي أمبير.


أما الكاميرا الأساسية فرباعية العدسة بدقة (64+12+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية مزدوجة العدسة بدقة (16+8) ميغابيكسل.

 

 


المصدر:  mobile-review