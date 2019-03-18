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هواتف تتميز بأداء ممتاز وأسعار رخيصة

وضع الخبراء في موقع “Antutu” المتخصص بتقييم قدرات الأجهزة الإلكترونية قائمة جديدة بالهواتف التي تتمتع بأداء ممتاز وأسعار مقبولة.


وضمت القائمة أربع فئات: الأولى من الهواتف التي يبلغ ثمنها 150 دولارا وما دون، وجاء فيها هاتف “Redmi Note 7” الذي صنف كواحد من أفضل هواتف عام 2019، وهاتف “Lenovo K5” المعروف بأدائه الممتاز، وهاتف “Note 8” من “Meizu”.


أما الفئة الثانية فضمت هواتف تتراوح أسعارها بين 150 و300 دولار، وجاء في مقدمتها جهاز “Meizu V8″، وتلاه “Xiaomi Mi 6X”، وأخيرا “Lenovo Z5s”.


والفئة الثالثة شملت الهواتف التي تتراوح أسعارها ما بين 300 و450 دولارا، والتي جاء فيها “Xiaomi Mi 8” وهاتف “Xiaomi Mi 9” المعروف بأدائه السريع وقدراته الممتازة على التصوير، بالإضافة إلى هاتف “Meizu 16 th”.


وتراوح ثمن هواتف الفئة الأخيرة بين 540 و600 دولار، وضمت هاتف “Xiaomi Black Shark” الذي صنف كأفضل هاتف للألعاب أطلق العام الفائت، و”Meizu 16th Plus”، وجهاز “Black Shark Helo” الجديد.
فيستي