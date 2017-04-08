هندوس يضربون مسلماً حتى الموت دفاعاً عن البقر

توفي رجل مسلم في الهند بعد أن تعرض للضرب، من قبل جماعة من الغوغاء يتبعون لمنظمة غير رسمية تعرف باسم “بقرة فيجيلانتيس″ وهي منظمة تهتم بحماية البقر.

وتم سحب بوهلو خان (55 سنة) من بين 15 رجلا كانوا على ظهر شاحنة تحمل أبقاراً، وتعرض للضرب بالعصي والقضبان المعدنية من قبل الغوغاء في ولاية راجاستان شمال غربي البلاد.

وفي بعض أجزاء الهند، تجوب فرق من منظمة” فيجيلانتيس”، المعروفة باسم غوراكشاكس، الطرق السريعة حيث تقوم بتفتيش شاحنات الماشية بحثا عن أي أثر للحيوانات بها.

وقالت عائلة السيد خان الذي قتل إنه كان ينقل الحيوانات لمزرعة ألبان.

وكان خان والرجال الذين يرافقونه قد اشتروا الأبقار في سوق للماشية، وكانوا في طريق عودتهم إلى ولاية هاريانا المجاورة عندما تم إيقافهم.

وتقوم الشرطة بالتحقيق الآن في القضية، وقد صادرت المركبات ولكن لم يتم اعتقال أي شخص بعد.

ويعتبر الهندوس الأبقار مقدسة، وفي العديد من الولايات الهندية، فإن ذبح الأبقار وبيع لحوم البقر إما مقيد أو محظور.

المصدر: القدس العربي